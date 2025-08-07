Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimico-farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore tedesco di farmaci
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,08 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)