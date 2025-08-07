Milano 13:01
Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

Francoforte: scambi al rialzo per Bayer
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia chimico-farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,66%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bayer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore tedesco di farmaci, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,08 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 24,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
