Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica
, con una flessione dell'1,88%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di farmaci
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,02.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)