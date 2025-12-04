Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,88%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)