Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimico-farmaceutica, con una flessione dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore tedesco di farmaci rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
