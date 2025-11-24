Milano 13:35
Francoforte: preme sull'acceleratore Bayer

(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,36%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bayer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni tecniche di breve periodo del produttore tedesco di farmaci suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 31,15 Euro e supporto visto a quota 29,88. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 32,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
