Francoforte: preme sull'acceleratore Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,36%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di breve periodo delsuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 31,15 Euro e supporto visto a quota 29,88. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 32,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)