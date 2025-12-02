Francoforte: spinge in avanti Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 12,04%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 33,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)