Francoforte: spinge in avanti Bayer

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia chimico-farmaceutica, che scambia in rialzo del 12,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bayer rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore tedesco di farmaci. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 33,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 33,26.

