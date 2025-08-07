Milano 13:01
41.229 +0,53%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:02
9.098 -0,72%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Francoforte: seduta difficile per Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta difficile per Scout24
Ribasso per Scout24, che tratta in perdita del 4,03% sui valori precedenti.
Condividi
```