Milano 13:38
43.451 -0,28%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:38
9.672 +0,31%
Francoforte 13:38
24.075 -0,36%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni, che avanza bene del 2,31%.
Condividi
```