Milano 13:02
41.235 +0,55%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:02
9.098 -0,72%
Francoforte 13:00
24.281 +1,49%

Londra: andamento negativo per Severn Trent
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che sta segnando un calo dell'1,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Severn Trent rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Severn Trent rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,79 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
