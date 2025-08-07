Londra: andamento negativo per Severn Trent

società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo dell'1,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,79 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)