Londra: risultato positivo per Severn Trent

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.

L'andamento di Severn Trent nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di medio periodo di Severn Trent rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 27,89 sterline, mentre i supporti sono stimati a 27,26. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 28,52.

