Londra: risultato positivo per Severn Trent

società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue

Severn Trent

FTSE 100

Severn Trent

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,41%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 27,89 sterline, mentre i supporti sono stimati a 27,26. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 28,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)