Londra: positiva la giornata per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smith & Nephew
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Smith & Nephew
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Smith & Nephew
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,77 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 13,42. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,11.
