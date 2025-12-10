Milano 13:39
43.438 -0,31%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:39
9.672 +0,31%
Francoforte 13:39
24.069 -0,39%

Londra: positiva la giornata per Berkeley Group Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per Berkeley Group Holdings
Bene l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, con un rialzo del 2,35%.
Condividi
```