Londra: positiva la giornata per ConvaTec Group

Seduta vivace oggi per la società di prodotti e tecnologie medicali, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
