Milano 13:04
41.243 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:04
9.100 -0,71%
Francoforte 13:04
24.307 +1,60%

Madrid: positiva la giornata per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Amadeus IT
Bene l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un rialzo del 2,14%.
Condividi
```