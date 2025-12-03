Milano 12:08
Madrid: giornata depressa per Enagas
Pressione sulla società energetica spagnola, che tratta con una perdita del 2,51%.
