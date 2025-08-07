Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con un ribasso del 2,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Indra
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,59 Euro. Supporto stimato a 35,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)