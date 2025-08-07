Madrid: si concentrano le vendite su Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Ibex 35

Indra

indice azionario della Borsa di Madrid

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,24%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo dell'si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,59 Euro. Supporto stimato a 35,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)