Milano 14:14
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:14
9.704 -0,48%
Francoforte 14:14
24.147 -0,34%

Madrid: in perdita Indra

Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta in perdita del 4,21% sui valori precedenti.
