Milano 13:49
43.258 +0,09%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 13:49
9.709 +0,15%
Francoforte 13:49
23.821 +0,22%

Madrid: si concentrano le vendite su Indra

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una flessione del 2,53%.

Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
