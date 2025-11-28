Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una flessione del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Indra
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 46,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 48,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)