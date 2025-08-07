Milano 17:29
41.399 +0,95%
Nasdaq 17:31
23.420 +0,45%
Dow Jones 17:31
43.908 -0,65%
Londra 17:30
9.099 -0,72%
Francoforte 17:30
24.191 +1,11%

New York: andamento rialzista per Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Dow
Seduta vivace oggi per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
Condividi
```