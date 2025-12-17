Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 16/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre
Lieve ribasso per il Dow Jones 30, che chiude in flessione dello 0,62%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 48.526,3. Primo supporto a 47.880. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 47.645,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)