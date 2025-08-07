New York: in calo Salesforce

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che tratta con una perdita del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Salesforce
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 239,1 USD con area di resistenza individuata a quota 249,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 235,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)