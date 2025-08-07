Milano 17:35
New York: in calo Salesforce

New York: in calo Salesforce
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta con una perdita del 2,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 239,1 USD con area di resistenza individuata a quota 249,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 235,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
