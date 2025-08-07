Milano 17:35
New York: positiva la giornata per ON Semiconductor

New York: positiva la giornata per ON Semiconductor
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di componenti elettronici, che avanza bene del 3,08%.

La tendenza ad una settimana di ON Semiconductor è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 47,81 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,83. Il peggioramento di ON Semiconductor è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
