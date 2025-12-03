A New York corre ON Semiconductor

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti elettronici
, che scambia in rialzo del 7,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,07%, rispetto a +1,98% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di breve periodo di ON Semiconductor
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 57,07 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 61,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)