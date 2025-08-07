New York: sell-off per PTC

azienda di software globale

S&P-500

PTC

PTC

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita del 5,35% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 213 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 199,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 226,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)