Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:22
25.665 +0,32%
Dow Jones 19:22
47.965 +0,24%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: sell-off per Huntington Ingalls Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Huntington Ingalls Industries
A picco il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che presenta un pessimo -3,86%.
Condividi
```