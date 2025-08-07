Milano 17:35
41.393 +0,93%
Nasdaq 19:34
23.298 -0,07%
Dow Jones 19:34
43.812 -0,86%
Londra 17:35
9.101 -0,69%
Francoforte 17:35
24.193 +1,12%

New York: Warner Bros Discovery scende verso 11,44 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Warner Bros Discovery scende verso 11,44 USD
Si muove in perdita l'azienda globale di media e intrattenimento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,14% sui valori precedenti.
Condividi
```