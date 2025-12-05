Vola a New York Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda globale di media e intrattenimento
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Warner Bros Discovery
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Warner Bros Discovery
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,24.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)