Vola a New York Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda globale di media e intrattenimento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,24%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Warner Bros Discovery rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Warner Bros Discovery è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,22 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,24.

