New York: scambi in positivo per Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Avanza l'azienda globale di media e intrattenimento, che guadagna bene, con una variazione del 3,79%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Warner Bros Discovery rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Warner Bros Discovery è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 29,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,18.

