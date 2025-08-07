Milano
13:05
41.257
+0,60%
Nasdaq
6-ago
23.315
0,00%
Dow Jones
6-ago
44.193
+0,18%
Londra
13:05
9.101
-0,69%
Francoforte
13:05
24.324
+1,67%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 13.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: calo per Thales
Parigi: calo per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
07 agosto 2025 - 13.00
Pressione sull'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che tratta con una perdita del 2,77%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: scambi negativi per Thales
Parigi: movimento negativo per Thales
Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales
Parigi: in calo Thales
Titoli e Indici
Thales
-2,77%
Altre notizie
Parigi: movimento negativo per Thales
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Parigi: positiva la giornata per Thales
Parigi: andamento negativo per Thales
Parigi: calo per Hermes
Parigi: in calo LVMH