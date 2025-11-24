Parigi: rosso per Thales

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che passa di mano con un calo del 2,07%.
La tendenza ad una settimana di Thales
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Thales
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 220,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 224,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 219,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)