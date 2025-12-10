Milano 10:08
Parigi: si concentrano le vendite su Thales

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con un ribasso del 2,15%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo di Thales ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 230,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 235,7, mentre il primo supporto è stimato a 226,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
