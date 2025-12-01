Milano 12:03
42.957 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:03
9.710 -0,11%
Francoforte 12:03
23.515 -1,35%

Parigi: rosso per Thales

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per Thales
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che sta segnando un calo del 2,04%.

L'andamento di Thales nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 218,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 222,2. Il peggioramento di Thales è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 216,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```