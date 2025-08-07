Parigi: nuovo spunto rialzista per l'OREAL

colosso dei cosmetici

CAC40

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 385,3 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 377,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 372,2 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)