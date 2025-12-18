Parigi: nuovo spunto rialzista per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che avanza bene del 2,67%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Eurofins Scientific
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Eurofins Scientific
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Eurofins Scientific
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61,53 Euro e primo supporto individuato a 59,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 63,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)