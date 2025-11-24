Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain

produttore di materiali edili

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,26%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 83,39 Euro. Supporto stimato a 82,65. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 84,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)