Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di materiali edili
, con una variazione percentuale del 2,26%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saint Gobain
rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo della società attiva nell'edilizia
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 83,39 Euro. Supporto stimato a 82,65. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 84,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)