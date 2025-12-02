Milano 15:51
43.325 +0,15%
Nasdaq 15:51
25.537 +0,77%
Dow Jones 15:51
47.318 +0,06%
Londra 15:51
9.690 -0,13%
Francoforte 15:51
23.713 +0,52%

Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas
(Teleborsa) - Avanza la banca francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BNP Paribas rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'Istituto d'oltralpe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,37 Euro e primo supporto individuato a 74,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
