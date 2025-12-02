Parigi: nuovo spunto rialzista per BNP Paribas

banca francese

CAC40

BNP Paribas

Istituto d'oltralpe

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 75,37 Euro e primo supporto individuato a 74,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 76,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)