Piazza Affari: andamento rialzista per Cembre

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,25%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Cembre
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6%, rispetto a +1,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
La tendenza di breve di Cembre
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)