Milano 13:06
41.259 +0,61%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 13:06
9.100 -0,70%
Francoforte 13:06
24.325 +1,68%

Piazza Affari: andamento rialzista per Cembre

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,25%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6%, rispetto a +1,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


La tendenza di breve di Cembre è in rafforzamento con area di resistenza vista a 64,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 66,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
