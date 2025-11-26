Milano 10:03
42.681 -0,04%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 10:04
9.620 +0,10%
Francoforte 10:03
23.488 +0,10%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir

Seduta vivace oggi per la società cementiera, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,09%.
