Milano 10:36
41.245 +0,57%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:36
9.139 -0,28%
Francoforte 10:36
24.165 +1,01%

Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per STMicroelectronics
Retrocede l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un ribasso dell'1,92%.
Condividi
```