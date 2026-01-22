Milano 9:46
44.783 +0,66%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:46
10.212 +0,73%
24.837 +1,12%

Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```