Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

produttore di chip

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)