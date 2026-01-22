Piazza Affari: risultato positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Avanza l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,45.
