Milano 12:13
45.127 -0,69%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:13
10.160 -0,47%
Francoforte 12:13
24.849 -0,18%

Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics

Apprezzabile rialzo per l'azienda italo-francese di semiconduttori, in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.
