Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, con un rialzo del 3,30%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di breve periodo di Ariston Holding mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 4,782 Euro e supporto a 4,576. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 4,988.

