Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 3,30%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di breve periodo dimette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 4,782 Euro e supporto a 4,576. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 4,988.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)