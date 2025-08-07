Piazza Affari: positiva la giornata per Ariston Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
, con un rialzo del 3,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ariston Holding
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo di Ariston Holding
mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 4,782 Euro e supporto a 4,576. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 4,988.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)