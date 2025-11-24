Milano 13:45
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:45
9.560 +0,22%
Francoforte 13:45
23.212 +0,52%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ariston Holding

Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,26%.
