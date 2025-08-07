Milano 10:37
41.223 +0,52%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:37
9.139 -0,28%
Francoforte 10:37
24.157 +0,97%

Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian
(Teleborsa) - Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi, con un rialzo dell'1,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Prysmian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 71,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 74,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```