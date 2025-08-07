Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

(Teleborsa) - Bene il gruppo specializzato nella produzione di cavi
, con un rialzo dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prysmian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda produttrice di cavi
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Prysmian
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,75 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 71,29. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 74,21.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)