Piazza Affari: scambi in positivo per Amplifon

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società leader nelle soluzioni uditive
, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Amplifon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,32%, rispetto a -0,96% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo status tecnico di medio periodo della big degli apparecchi acustici
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 15,61 Euro, mentre i supporti sono stimati a 15,16. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 16,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)