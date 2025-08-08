Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.
L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.669,5 e primo supporto individuato a 30.655,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.683,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)