Milano 7-ago
41.393 0,00%
Nasdaq 7-ago
23.390 +0,32%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 7-ago
9.101 0,00%
Francoforte 7-ago
24.193 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 7/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Seduta vivace per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.

L'esame di breve periodo dell'indice MDAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31.669,5 e primo supporto individuato a 30.655,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32.683,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```