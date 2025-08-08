Londra: scambi negativi per Croda International

(Teleborsa) - Sottotono la società chimica inglese
, che passa di mano con un calo del 2,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Croda International
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Croda International
evidenzia un declino dei corsi verso area 25 sterline con prima area di resistenza vista a 25,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)