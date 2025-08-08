Milano 10:19
Londra: scambi negativi per Croda International

(Teleborsa) - Sottotono la società chimica inglese, che passa di mano con un calo del 2,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Croda International, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Croda International evidenzia un declino dei corsi verso area 25 sterline con prima area di resistenza vista a 25,65. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
