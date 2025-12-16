Milano 14:12
44.241 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:12
9.704 -0,49%
Francoforte 14:12
24.148 -0,34%

Londra: Babcock International Group scende verso 11,71 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Babcock International Group scende verso 11,71 sterline
Pressione sull'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,77%.
Condividi
```