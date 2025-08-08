Next Geosolutions, Palazzo Chigi non esercita Golden Power su acquisizione Rana Subsea

(Teleborsa) - Next Geosolutions Europe
, tra i leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha accolto la proposta del Minister dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di non esercitare i poteri speciali previsti della normativa Golden Power
in relazione all’acquisizione del 75,4% del capitale di Rana Subsea
da parte di NextGeosolutions.
Alla luce di quanto precede, la società comunica che la condizione sospensiva
per l’esecuzione dell’acquisizione (closing) deve ritenersi avverata.
NextGeo comunica, inoltre, che in data 30 luglio 2025 è stato sottoscritto l’atto di scissione
(parziale non proporzionale) di Nettuno Holding
, avverando l'altra condizione sospensiva per il Closing, inerente alla preventiva riorganizzazione di Nettuno Holding.Il Closing è previsto entro il mese di settembre 2025
.