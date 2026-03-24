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Altea, downgrade a Hold da TP ICAP con 2025 sotto le attese e 2026 anno di transizione

Energia, Finanza, Consensus
Altea, downgrade a Hold da TP ICAP con 2025 sotto le attese e 2026 anno di transizione
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato raccomandazione (a Hold da Buy) e target price (a 6,9 euro per azione dai precedenti 10,9 euro) sul titolo Altea Green Power, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili.

Gli analisti hanno scritto che Altea Green Power ha pubblicato ieri i risultati del 2025, che si attestano al di sotto delle aspettative e delle previsioni fornite dopo i primi nove mesi. L'azienda continua a portare avanti le procedure di autorizzazione per i suoi progetti (con 3,8 GW di BESS attualmente in fase di sviluppo), sebbene sarà probabilmente difficile assistere a una significativa contrattualizzazione prima della fine del 2026/inizio 2027.

Anche la strategia di acquisizione di impianti fotovoltaici di proprietà sta procedendo, con una previsione di 20-40 MW entro il 2026, finanziati tramite debito, dato che la generazione di cassa rimane inferiore al piano iniziale.

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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