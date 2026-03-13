Pirelli, CdA su bilancio 2025 slitta al 16 aprile per tempistiche Golden Power

(Teleborsa) - Pirelli , produttore italiano di pneumatici quotata su Euronext Milan, ha reso noto che il CdA per l'approvazione del progetto di bilancio 2025 e per la delibera di convocazione dell'assemblea si terrà giovedì 16 aprile 2026 e non più - come precedentemente comunicato - giovedì 26 marzo 2026, per tenere in considerazione le tempistiche del Procedimento Golden Power attualmente in corso e avviato in seguito alla notifica di mancato rinnovo del patto parasociale sottoscritto, fra gli altri, da CNRC, Marco Polo International Italy, Camfin e Marco Tronchetti Provera. I risultati 2025 preliminari e non auditati sono stati comunicati al mercato lo scorso 25 febbraio.

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