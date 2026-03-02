Golden Goose, ricavi 2025 salgono a 734 milioni di euro trainati dal canale Direct-to-Consumer

(Teleborsa) -, società italiana di sneakers di lusso che lo scorso dicembre è passata sotto il controllo del fondo cinese HSG, ha chiuso l'esercizioconpari a 734 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto all'esercizio 2024, con ricavi netti del(DTC) in crescita del 21% su base annua; il DTC rappresenta l’81% dei ricavi netti totali (vs 77% nell'esercizio 2024), trainato da 17 nuove aperture nel 2025. La performance geografica registra una crescita solida in tutte le regioni, con EMEA +18%, APAC +17% e Americhe +9%.L'rettificato è stato pari a 248,3 milioni di euro, con un margine al 34% (vs 227,3 milioni di euro e marginalità del 34,7% l'anno prima). La liquidità e leva finanziaria netta mostrano unapari a 94,4 milioni di euro ea 2.6x al 31 dicembre 2025."Sono orgoglioso di presentare i risultati dell'esercizio 2025, che confermanoper Golden Goose - ha commentato l'- Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek come partner strategici di Golden Goose per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni di crescita globale e per realizzare appieno il nostro potenziale come brand di lusso di nuova generazione"."Abbiamo registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra e un solido margine EBITDA del 34%, accelerando ulteriormente la nostra strategia Direct-to-Consumer e rafforzando il nostro modello guidato dalla community in tutte le aree geografiche - ha aggiunto - Il lancio di nuovi modelli di sneakers, come True-Star e Marathon Speed, alcune delle nuove aperture come Mumbai, Tokyo, London Mount Street e Napoli, e l’inaugurazione della Golden Goose Arena a Milano, testimoniano il nostro impegno nel coniugare artigianalità, cultura e community.e oltre,di Golden Goose e di portare sempre più Italia alla nostra community globale di Dreamers".